Polícia prende suspeito de matar homem a pauladas após briga por ciúmes em bar na Grande BH

Um homem de 29 anos foi agredido até a morte com um pedaço de pau em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu em janeiro de 2025 após uma discussão por ciúmes entre o agressor e a vítima em um bar. A mulher do suspeito, que presenciou o ataque, responderá por omissão de socorro. Câmeras da guarda municipal identificaram o autor, que foi preso na casa da mãe na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, a cerca de 90 km da capital mineira. O suspeito já tinha três registros de violência doméstica e agora enfrenta uma acusação de homicídio qualificado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!