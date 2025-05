Polícia prende três suspeitos de integrar 'gangue da correntinha' em Belo Horizonte

Três suspeitos foram presos em Belo Horizonte, acusados de integrarem uma gangue especializada em roubos de correntinhas. Durante uma abordagem policial no bairro Gutierrez, na região Oeste da capital mineira, foram encontrados telefones e duas correntinhas de ouro no veículo dos suspeitos. Uma das correntinhas tinha sido roubada recentemente de um idoso. Entre os detidos, um menor de idade tentou assumir a culpa sozinho, mas a vítima reconheceu sua participação e de outros dois maiores de idade no assalto. A gangue já era conhecida na região metropolitana por práticas semelhantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!