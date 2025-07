Polícia revela detalhes da dinâmica do assassinato de professora morta pelo filho em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu nesta sexta-feira (25), após quase uma semana de investigações, Matteos, de 32 anos, suspeito pela morte da própria mãe, a professora Soraya, durante uma discussão envolvendo dívidas financeiras. Após o assassinato, o suspeito escondeu o corpo da vítima no porta-malas do carro e o abandonou debaixo de um viaduto em Vespasiano, cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Em seguida, Matteos teria viajado com os amigos e denunciado o desaparecimento da mãe à polícia, como forma de disfarçar a autoria do crime.



O suspeito foi encontrado na casa do pai, no bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Matteos ficará preso preventivamente durante 30 dias, prazo para conclusão do inquérito.



