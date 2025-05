Polícia tem nova pista sobre paradeiro de amigos desaparecidos em fazenda no interior de MG

O desaparecimento de Cândido Martins, o Duzinho, e de Edmar Alves chegou ao 11º dia nesta sexta-feira (22). A Polícia Civil segue investigando o caso com pelo menos três linhas de apuração. Agora, uma nova pista sobre o paradeiro dos amigos surgiu: uma sobrinha afirma ter recebido uma visita de Duzinho no dia 13 de maio, o que muda o cronograma anteriormente aceito pelas investigações.



A fazenda da família, na cidade de Baldim, a cerca de 100 km de Belo Horizonte, segue sendo vasculhada. Já foram encontrados uma faca, um par de luvas cirúrgicas e vestígios de sangue. A casa estava revirada, com o carro de Duzinho com vidro quebrado e a chave na ignição.



O delegado regional afirmou que a polícia aguarda autorizações judiciais para acessar dados bancários e telefônicos. Familiares de Duzinho estão envolvidos nas buscas. Já a família de Edmar, que morava na fazenda com Duzinho, ainda não procurou a polícia.



