Polícia tem novas pistas sobre desaparecimento de pintor no interior de Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou novas informações sobre o desaparecimento do pintor automotivo Reginaldo Raimundo Ferreira, de 53 anos, em Pará de Minas. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Reginaldo chega sozinho a uma praça e abandona sua bicicleta antes de sair caminhando. A Polícia Civil está levantando novas imagens para tentar traçar o trajeto completo de Reginaldo. A família foi chamada a depor e relata que não há avanços concretos nas investigações até o momento. “A equipe já está rodando, tentando câmeras, mas a gente ainda continua na mesma, com angústia”, disse Luciana, sobrinha do pintor. A Polícia também investiga a possibilidade de Reginaldo estar envolvido em um relacionamento não conhecido da família. “Foi comentado pela família, mas até então essa pessoa não foi identificada”, afirmou o delegado responsável pelas investigações. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!