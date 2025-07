Policial aposentado é condenado por agredir oficial de Justiça no Dia da Mulher em MG

O policial militar aposentado Daniel Wanderson do Nascimento, de 49 anos, foi condenado a 2 anos e 9 meses em regime aberto por agredir uma oficial de Justiça durante uma intimação em Contagem, na Grande BH, no Dia da Mulher. Ele também recebeu pena de 1 ano e 7 meses por resistência, desacato e falsa identidade. A juíza destacou a conduta misógina e violenta do réu, que disse à vítima que "não daria nada" e agiu com desprezo à sua função pública. A agressão deixou marcas físicas e emocionais. A defesa informou que vai recorrer da decisão.



