Policial erra endereço de mandado, invade casa e mata cachorro em Belo Horizonte

Um policial civil invadiu uma casa e matou um cachorro a tiros no bairro Jaqueline, na região Norte de Belo Horizonte, durante a madrugada desta quarta-feira (24). Três agentes cumpriam mandado judicial em endereço errado no momento da confusão e foram acusados de despreparo pela família, que exige punições.



De acordo com a tutora do animal, os policiais arrombaram o cadeado e abriram o portão sem nenhum aviso prévio. "Acordei com meus cachorros latindo muito. Quando abri a janela, vi os policiais no portão e, em seguida, ouvi os tiros. Eles gritaram conosco, mandaram que levantássemos as mãos e afirmaram que estavam cumprindo uma ordem judicial em busca de uma pessoa chamada Maicon, que ninguém aqui conhece", relatou a moradora, revoltada com o ocorrido.



Em nota, a Polícia Civil informou que o portão da casa estava aberto e que havia vários cães no quintal. Segundo a corporação, os agentes usaram spray de pimenta, mas os animais não recuaram. O pastor alemão foi em direção a um policial que, para se proteger, atirou. A nota garante ainda que as medidas necessárias serão tomadas se forem encontradas irregularidades na ação.



