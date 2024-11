Policial que colocou fogo na própria casa segue hospitalizado em BH

Permanece internado no Hospital Risoleta Neves, na região norte de Belo Horizonte, o Policial Civil que ateou fogo na própria casa na tarde desta terça-feira(15). Ele estaria em surto, segundo testemunhas, por não aceitar o término de um relacionamento de 16 anos. Segundo a família, o homem foi socorrido com vida após ter feito um disparo de arma de fogo na barriga. Veja a reportagem completa no vídeo acima. Veja a reportagem completa no vídeo acima.