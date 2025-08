População agride suspeito e impede furto de capacete em Belo Horizonte

A população impediu um furto na região Leste de Belo Horizonte. Um homem foi flagrado no bairro Santa Efigênia tentando cortar o cadeado que prendia um capacete a uma moto com um alicate. Testemunhas cercaram o suspeito até a chegada da polícia. O ladrão sofreu escoriações durante a contenção e foi levado para atendimento médico. Mateus Medeiros Martins, de 34 anos, possui passagens por roubo e furto e será encaminhado à central de flagrantes.



