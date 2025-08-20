Logo R7.com
Cidade Alerta MG

Prefeito de Itatiaiuçu (MG) se irrita com blitz da Lei Seca e promete retaliação à PM

Após vazamento de mensagem de áudio, Romer Soares (Cidadania) se desculpou oficialmente em suas redes sociais

Cidade Alerta|Do R7

O prefeito da cidade de Itatiaiuçu, a cerca de 75 km de Belo Horizonte, Romer Soares (Cidadania) criticou a Polícia Militar por uma operação da Lei Seca realizada na saída de uma festa tradicional no parque de exposições do município. Em áudio, ele chegou a determinar que funcionários municipais realizassem tarefas antes atribuídas aos militares, o que foi interpretado como retaliação. Após repercussão do caso, o prefeito se desculpou oficialmente em suas redes sociais. A PM informou que 8 pessoas foram autuadas na Lei Seca e 9 veículos apreendidos, e que seguirá recebendo apoio da prefeitura em ações futuras.

