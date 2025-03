Preso pela morte de jovem encontrada em quintal de casa em BH confessa crime, diz polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que um dos homens presos pela morte de Clara Maria Venâncio Rodrigues , de 21 anos, em BH, confessou o crime. Segundo a investigação, Thiago Schafer Sampaio foi o responsável pelo assassinato da jovem, que foi enterrada no quintal de uma casa no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. O corpo foi encontrado nesta quarta-feira (12).



A vítima estava desaparecida desde o domingo (9) quando, segundo um amigo, teria ido à casa de Thiago cobrar uma dívida. O suspeito é ex-colega de trabalho de Clara. Os dois trabalharam juntos por apenas 20 dias, em dezembro do ano passado. Além de Thiago, outros dois homens foram presos na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de envolvimento no crime. A polícia ainda investiga a motivação do assassinato.



Em busca de pistas sobre o paradeiro de Clara, os investigadores foram até a casa do ex-colega de trabalho da vítima, onde ela teria sido vista pela última vez. No local, o forte odor chamou a atenção e o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a escavação.



O corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição avançado embaixo de uma fina camada de terra e concreto, na entrada da casa. O corpo de Clara foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) e, inicialmente, não foi possível determinar sinais de violência.