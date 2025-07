“Problema dela é com minha cor, não com minha pessoa” jovem denuncia ataques racistas em BH

A jovem Vitória, moradora de Belo Horizonte, afirma estar sendo vítima de uma série de ataques racistas, ameaças e perseguições virtuais por parte da ex-cunhada. Segundo ela, os insultos começaram em novembro do ano passado, após o nascimento de um bebê fruto do relacionamento da suspeita com o irmão de Vitória.



As ofensas, que acontecem tanto por mensagens privadas quanto por postagens públicas nas redes sociais, incluem termos racistas e depreciativos. “Ela me chama de macaca, de gorda. Isso ela posta no Instagram, manda pra mim. Já bloqueei ela em tudo, mas ela arruma outro número pra me mandar mensagem”, relatou a vítima.



De acordo com Vitória, a situação escalou ao ponto da suspeita divulgar o número dela no Instagram e oferecer R$ 10 via Pix para quem enviasse mensagens ofensivas.



A motivação dos ataques estaria ligada à tentativa da suspeita de forçar o reconhecimento da paternidade da criança. Vitória afirma que apenas explicou à mulher como funciona o processo legal de DNA, o que teria sido suficiente para dar início às agressões. “Ela queria que eu obrigasse meu irmão a fazer o exame. Expliquei que tinha que acionar o Ministério Público. Desde então, ela começou a me perseguir.”



Mesmo após o exame de DNA confirmar a paternidade e a Justiça fixar pensão de R$ 300 ao pai da criança, os ataques não cessaram. “Ela falou que não vai dar paz. Enquanto ela não destruir minha família, ela não vai parar. Usou exatamente essas palavras”, desabafa Vitória, visivelmente abalada.



Dois boletins de ocorrência já foram registrados. A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que investiga a denúncia.



