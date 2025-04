Professor é levado para a delegacia em MG após mostrar foto íntima para adolescente

Um professor foi levado para a delegacia depois de ser acusado de mostrar uma foto íntima para uma aluna de 16 anos, dentro da sala de aula de uma escola estadual em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu nesta terça-feira (1°). O homem foi prestou depoimento e foi liberado após pagar a fiança estabelecida pelo delegado.



De acordo com os alunos da Escola Estadual Machado de Assis, esse professor já foi visto assistindo conteúdo pornográfico no ambiente escolar. Segundo a Polícia Militar, o homem, de 53 anos, se dirigiu a uma aluna com os dizeres: "olha aqui a foto que eu tirei ontem". Em seguida, teria mostrado a foto com os órgãos genitais expostos.



Segundo a aluna, no momento em que viu a foto, ela saiu de perto dele e contou o que aconteceu para as amigas. A diretoria foi acionada e chamou a polícia. O suspeito foi conduzido para a delegacia.



Alunos da unidade de ensino gravaram o momento em que ele foi levado pela polícia. Nas imagens, é possível ver uma grande mobilização de jovens na porta da escola.



Em depoimento, o professor confirmou que mostrou uma foto para a adolescente, mas que não tinha conteúdo relacionado a nudez. O celular do professor foi apreendido e ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.



A Polícia Civil informou que o professor foi encaminhado à Central Estadual do Plantão Digital. A prisão foi ratificada e o delegado estabeleceu a fiança, como previsto em lei. O suspeito foi liberado após o pagamento. A polícia destacou que foi aberto um procedimento investigatório e o homem segue sendo investigado.