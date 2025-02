Quatro pessoas são presas suspeitas de torturar e matar uma jovem de 17 anos em BH

Quatro pessoas são presas suspeitas de torturar uma jovem de 17 anos. O corpo de Lorraine Andreia foi encontrado em janeiro de 2024 em um terreno na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A jovem era envolvida com o mundo do crime e para se livrar de uma dívida inventou que foi estuprada por um homem da comunidade. Os traficantes descobriram a história e ela foi condenada pelo tribunal do crime.