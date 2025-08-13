Reportagem tem acesso a depoimentos de testemunhas de assassinato de gari em BH

Em depoimentos obtidos pela reportagem, colegas de trabalho de Laudemir Ferreira, gari morto a tiros em Belo Horizonte, relataram à polícia que não houve discussão com o autor dos disparos, identificado como Renê Nogueira Júnior, de 47 anos, que teve a prisão preventiva ratificada.



Segundo as testemunhas, o carro do suspeito e o caminhão de coleta se encontraram em uma rua estreita. A motorista manobrou para abrir passagem, mas, ao parear o veículo com a cabine, Renê teria baixado o vidro, apontado uma arma e ameaçado a mulher: “Se você encostar em mim, eu dou um tiro na sua cara.”



Um dos garis contou que tentou acalmar a situação: “Desce, irmão, tem espaço suficiente para você passar, segue o caminho.” No entanto, o suspeito teria descido do carro, manuseado a pistola e atirado.



Após ser atingido, Laudemir ainda caminhou por alguns metros, virou a esquina e caiu. Ele foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital.



As testemunhas relataram que o atirador deixou o carregador cair, recolocou a peça na arma e efetuou o disparo. No local, a polícia encontrou uma munição intacta e outra deflagrada. Imagens de câmeras de segurança e a identificação do veículo, confirmada pela motorista do caminhão, levaram os policiais até Renê. Na casa dele, onde mora com a esposa, delegada da Polícia Civil, foram apreendidas duas armas. Renê negou o crime e disse que estava em Betim, na Grande BH, no momento do homicídio.



