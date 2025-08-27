Logo R7.com
Roubo de carro termina em acidente durante perseguição em Belo Horizonte

Criminoso bateu em três veículos após roubar carro de mulher na região de Venda Nova; câmeras flagraram momento da colisão

Cidade Alerta|Do R7

Um ladrão roubou o carro e os pertences de uma mulher no bairro Serra Verde, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. A polícia militar localizou o veículo e iniciou uma perseguição. Durante a fuga, o criminoso perdeu o controle da direção e colidiu com três veículos estacionados. A vítima saía do carro para colocar o lixo na rua quando foi abordada. O suspeito acabou preso e um cúmplice ainda está foragido.

