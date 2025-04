'Se saísse dali, o castigo seria a morte', denuncia vítima de abusos de líder religioso em BH

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga denúncias contra um líder religioso do bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, denunciado por abusos sexuais contra mulheres e adolescentes. Ao todo, sete vítimas, registraram boletim de ocorrência relatando os assédios dentro de uma igreja. Uma vítima contou que sofreu abusos por dez anos, começando aos 16. Segundo ela, situações de intimidação e ameaças eram feitas pelo homem para silenciar as denúncias. ''Se saísse dali, o castigo seria a morte'', denúncia uma das supostas vítimas. As investigações estão em andamento na delegacia especializada em violência sexual.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!