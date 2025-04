Senado endurece penas para crimes de furto e roubo de fiação; MG é o quarto estado com mais casos

O Senado Federal aprovou um projeto de lei que endurece as penas para crimes de furto, roubo e receptação de fios e cabos de energia. A proposta pretende reduzir a prática que tem causado transtornos em diversas regiões do país. No bairro Jardim Vila Rica, em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem foi flagrado cortando fios repetidamente. As penas previstas variam de 2 a 8 anos de prisão para furto e de 6 a 12 anos para roubo, enquanto receptadores podem enfrentar sanções ainda mais rigorosas. A expectativa é que, ao passar pela Câmara dos Deputados e ser sancionada, a nova lei ajude a frear a prática criminosa. Atualmente, Minas Gerais é o quarto estado com maior incidência desses crimes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!