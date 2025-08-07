'Só quero minhas crianças de volta', diz mãe de filhos desaparecidos após férias com o pai

Há quase um mês, Ana Júlia, de 5 anos, e Fábio, de 7, estão desaparecidos. As crianças foram entregues ao pai no dia 9 de julho para passarem as férias com ele. Após 12 dias, as crianças deveriam voltar para a tutela da mãe. Mas, desde então não há qualquer notícia do paradeiro dos irmãos.



“Só quero minhas crianças de volta”, desabafa mãe das crianças. A mulher e o pai foram casados por nove anos e desde o divórcio enfrentam uma batalha judicial pela guarda dos filhos, que há dois anos foi definida unilateralmente para a mãe.O homem tinha direito a visitas durante as férias a cada 15 dias.



A menina, Ana Júlia, faz acompanhamento médico devido a crises de epilepsia. Durante o período com o pai, a mãe tentou manter contato para monitorar a saúde da filha, mas sem sucesso. “Eu mandei mensagem no dia 13 para saber se a Ana havia passado mal, para informar ao médico, mas ele não respondeu”, contou.



Foi emitido um mandado judicial de busca e apreensão para localizar as crianças e garantir o cumprimento da guarda unilateral. Segundo a mãe, o homem teria vendido duas casas que possuía e também desaparecido. Familiares não tem informações sobre seu paradeiro, nem sobre as crianças.



