Sorveteria inaugurada há 40 dias já foi invadida 4 vezes

Em menos de 40 dias de inauguração, uma sorveteria, que fica na região do Barreiro, em Belo Horizonte, já foi invadida por criminosos quatro vezes. A situação não é por falta de equipamentos de segurança. O dono investiu mais de R$30 mil em alarmes e câmeras de circuito interno, em todo prédio de três andares. No fim das contas, o prejuízo já passa dos R$15 mil. Veja a matéria completa no vídeo acima.