Suspeito de atrair criança para casa e tentar abusá-la é preso em Santa Luzia (MG)

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (08) um homem, de 35 anos, suspeito de agredir e abusar sexualmente uma menina de 11 após atraí-la até sua casa, com a promessa de brinquedos, na região Nordeste de Belo Horizonte. O suspeito estava foragido desde domingo (06), quando a vítima foi resgatada pelo próprio pai no local do crime. Segundo a polícia, a casa onde o suspeito morava estava abandonada e cheia de objetos infantis, o que levantou suspeitas de que a ação teria sido premeditada. A polícia conseguiu localizar o homem após ele tentar atendimento médico, sem se identificar. O suspeito, que já tinha outras passagens pela polícia, confessou o crime durante o registro da ocorrência e agora está à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga se há outros casos envolvendo o mesmo suspeito. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!