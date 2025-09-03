Suspeito de estuprar adolescentes na Grande BH é solto apenas dois dias após prisão

Um homem de 43 anos foi preso em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeito de estuprar duas adolescentes de 15 anos em um sítio da família. Os abusos ocorreram enquanto as jovens dormiam e o suspeito estava embriagado, alegando não se lembrar do ocorrido.



Dois dias após o crime, o homem foi solto e familiares indignados pedem justiça imediata. Segundo relatos, as adolescentes permanecem emocionalmente abaladas, com medo de ficar sozinhas e dificuldades para retomar a rotina. A Polícia Civil segue investigando o caso.



