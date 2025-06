Suspeito de executar adolescente na Grande BH é preso após quase cinco meses foragido

Iago Gomes Batista, de 29 anos, foi preso suspeito de executar um adolescente de 17 anos em uma praça movimentada de Santa Luzia, na Grande BH. O crime ocorreu em janeiro deste ano, em plena luz do dia, e foi motivado por disputa entre facções rivais do tráfico de drogas. A vítima, Robert Aquino Oliveira, fazia parte da gangue Hot Boys, enquanto Iago era ligado ao grupo rival, comandado por “Gilmarzinho”. Imagens mostram o momento em que o suspeito atira diversas vezes contra o jovem, causando pânico entre as pessoas que estavam no local. Após quase cinco meses foragido, Iago foi encontrado na casa de uma prima. Segundo a polícia, o caso está relacionado à guerra por territórios do tráfico na região do Palmital. Após o crime, líderes dos grupos firmaram um acordo de paz para evitar mais mortes e a presença da polícia na área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!