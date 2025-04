Suspeito de latrocínio no RJ é preso após ser encontrado escondido em Belo Horizonte

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu, na tarde desta quinta-feira (17), um homem que estava foragido no Rio de Janeiro. Conhecido como Caveirinha, ele é suspeito de integrar uma facção criminosa e cometer um latrocínio. O suspeito estava escondido no Morro do Papagaio, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Havia um mandado de prisão em aberto contra ele pela morte de uma empresária, há cerca de um mês. O homem teve o celular apreendido e irá seguir o procedimento com o sistema judiciário.



