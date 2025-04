Suspeito de matar companheira e ligar para o filho confessando crime se entrega à polícia em BH

Newton Ferreira Gomes, de 50 anos, se apresentou à delegacia e confessou ter assassinado Sandra Maria França, de 46 anos, no bairro Olaria, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Após o crime, o homem teria ligado para o filho do casal contando todo o ocorrido. Apesar da confissão, o homem foi liberado depois de três horas de depoimento devido à falta de um mandado de prisão.



Familiares da vítima se indignaram com a situação. "Achei muito diferente dele sair pela porta da frente, enquanto minha filha não volta mais", desabafa a mãe de Sandra. A família conta ainda que o casal vivia uma relação conturbada durante os 24 anos de casamento, com episódios de violência e ameaças feitas por Newton.



A Polícia Civil teria solicitado o mandado de prisão, mas ainda não foi expedido. O caso continua em investigação.