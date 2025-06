Suspeito de matar e torturar mulher em Betim (MG) nega envolvimento no crime

A polícia está investigando a morte de Maria Luiza Silva, de 29 anos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi encontrada com sinais de tortura em uma casa frequentada por dependentes químicos, na manhã desse domingo (8). O suspeito, Ivanilson dos Santos, foi preso em um ponto de ônibus próximo ao local. Ele nega envolvimento, apesar de estar com um dos pés sujos de sangue quando foi abordado.



Maria Luiza era dependente química e lutava contra o vício desde a adolescência. Uma testemunha relatou que ela e Ivanilson, identificado como namorado da vítima, brigaram na casa, onde ela foi agredida brutalmente. A família nega o relacionamento e aponta como motivo que Maria teria se recusado a vender seu telefone para comprar drogas.



Ivanilson tem histórico de violência contra mulheres, com registros de lesão corporal e perseguição. A polícia continua investigando as circunstâncias do crime.



