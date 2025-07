Suspeito de matar esposa e manter sobrinha em cárcere em MG tem prisão preventiva decretada

A Justiça converteu em preventiva a prisão de Dário José de Almeida Jr., de 28 anos, suspeito de matar a companheira, Anelise de Carvalho, de 26 anos, e manter a sobrinha dela, de oito anos, sob cárcere e ameaça de morte por mais de 10 horas. O homem ainda confessou ter abusado sexualmente da criança. Dário está preso no presídio de Guaxupé, a cerca de 420 km de Belo Horizonte, e vai responder por feminicídio, estupro de vulnerável, tentativa de homicídio qualificado e extorsão mediante sequestro.



Segundo a Polícia Militar, Dário fez uma chamada de vídeo para uma testemunha. Na ligação, ele também dizia estar com a sobrinha da mulher e ameaçava matá-la em seguida. Durante o sequestro, ele atirou contra os policiais e apontou uma arma para a cabeça da criança enquanto falava por vídeo com um PM. Após mais de dez horas de negociação, ele se entregou. A criança foi resgatada e entregue à mãe, que esperava do lado de fora da residência. Já Anelise foi encontrada morta em um colchão na sala.



Dário havia se casado com a vítima há apenas dois meses. A Polícia Civil agora investiga se o feminicídio foi motivado pela descoberta do abuso cometido contra a criança. A suspeita é de que a esposa teria descoberto o crime dias antes de ser assassinada.



