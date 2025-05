Suspeito de matar motorista de aplicativo confessa crime e é liberado na Grande BH

Fábio Dias da Silva, motorista de aplicativo de 45 anos, foi encontrado morto dentro do próprio carro, com mãos e pés amarrados, em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, um homem de 38 anos, foi localizado em Santa Luzia e confessou o crime, alegando desavenças relacionadas a um imóvel adquirido em conjunto. Apesar da confissão, ele foi solto devido ao prazo de flagrante expirado. A delegacia de homicídios de Santa Luzia acompanhará o caso. Segundo a polícia, "ele alegou para a gente, livre e espontânea vontade, que teria uma desavença com essa vítima, por causa de um imóvel que teria comprado com a vítima."



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!