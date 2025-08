"Tá cansativo", desabafa dona de lanchonete furtada mais de 20 vezes em BH

Pela 26ª vez, a lanchonete de Neusa, no bairro Santa Maria, na região Oeste de Belo Horizonte, foi invadida por criminosos. Desta vez, os ladrões cortaram os fios de energia antes de entrar, desativando o sistema de segurança. O quiosque foi encontrado revirado: óleo no chão, potes de café e açúcar destruídos, além do roubo de micro-ondas, máquina de suco e mistureira. A proprietária contou que a loja, aberta em 2022, é a única fonte de renda da família. Mesmo com mais de R$ 3 mil investidos em segurança, os criminosos continuam agindo. A suspeita é que os materiais sejam vendidos ou trocados por drogas.



