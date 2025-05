Torcedor do Cruzeiro denuncia agressão por policiais após jogo contra Flamengo em BH

Um torcedor do Cruzeiro e jornalista relatou ter sido agredido por policiais militares após a vitória do time contra o Flamengo no Mineirão, no último domingo (04). Ele mostrou marcas das agressões e comentou que a confusão começou durante a comemoração dos torcedores. Um vídeo mostra policiais dispersando a multidão, com um dos agentes apontando uma arma e outro desferindo golpes de cassetete. A polícia alegou que agiu para dispersar uma briga generalizada, enquanto Guilherme afirma que não presenciou obstrução ou ofensas diretas aos militares. Ele expressou incerteza sobre registrar boletim de ocorrência ou tomar ações legais futuras.



