Trânsito intenso marca chegada de torcedores para clássico entre Atlético e Cruzeiro em BH

Belo Horizonte registra intenso movimento de veículos nesta quarta-feira (27), com congestionamentos em diversos pontos da cidade devido ao clássico entre Atlético e Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. Torcedores seguem a pé e de carro, enquanto a BHTrans realiza operações especiais para organizar o fluxo próximo ao estádio.



O trânsito está parado especialmente na Via Expressa e nos arredores do bairro Coração Eucarístico, na região Noroeste de BH, onde a polícia fecha temporariamente os acessos para garantir segurança. Alguns bairros vizinhos também sofrem reflexos da intensa movimentação.



A orientação é que motoristas que não vão ao jogo usem faixas alternativas para evitar congestionamentos. Todo o entorno da Arena MRV está parcialmente interditado, com moradores precisando de credenciais para acessar suas ruas.



