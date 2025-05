Três homens são presos suspeitos de pesca irregular na Lagoa da Pampulha, em BH

Três homens foram presos na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, por praticarem pesca irregular no local. A abordagem ocorreu após uma denúncia anônima, que alegou que os suspeitos vendiam os peixes para restaurantes da região. Os indivíduos estavam com 23 tilápias armazenadas em duas caixas de isopor e alegaram que a captura era para consumo próprio. As autoridades informaram que os peixes são impróprios para a alimentação devido à poluição das águas locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!