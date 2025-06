Três irmãos são presos suspeitos de tentar matar catador de recicláveis em BH

Três irmãos, de 19, 20 e 22 anos, foram presos nesta terça-feira (25) suspeitos de espancar e atirar contra um catador de recicláveis de 52 anos no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte. A vítima foi baleada nas costas e conseguiu caminhar até a UPA Norte, onde recebeu atendimento. Segundo a PM, o crime teria ocorrido após uma discussão com os suspeitos, supostos traficantes da área, que mandaram o homem sair da rua. Na casa dos irmãos, a polícia apreendeu drogas prontas para venda, além de roupas usadas no dia da agressão. Um dos detidos confessou ser dono dos entorpecentes. A arma usada no crime ainda não foi localizada. A vítima nega ter feito uso de drogas ou estar armado. O caso será investigado pela Polícia Civil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!