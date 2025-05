Três pessoas são presas por tortura e roubo brutal em Belo Horizonte

Três pessoas foram presas em Belo Horizonte e Matipó, Minas Gerais, por crimes de tortura e roubo qualificado. A vítima, uma jovem de 25 anos, foi brutalmente agredida em sua casa pela cunhada da mandante do crime. Ela teve os pés e mãos amarrados, o cabelo cortado e foi obrigada a engolir cigarros. Os criminosos subtraíram cerca de R$7 mil em espécie, além de valores da conta bancária e um celular. As investigações revelaram que a mandante, de 32 anos, estava motivada por ciúmes e inveja financeira, após se apaixonar pela vítima e não ser correspondida. Quase um ano após o crime, a vítima ainda se recupera dos traumas, mas expressa alívio com as prisões.



