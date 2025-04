Trio de assaltantes é flagrado agredindo motorista e roubando carro em BH

Câmeras de segurança registram o momento em que um trio de assaltantes rouba um veículo de carga em Belo Horizonte. Os criminosos se aproximam do motorista, que esperava um carregamento do lado de fora do carro, e o convencem a se aproximar do veículo. Em seguida, o homem é agredido e jogado no chão. Os assaltantes fogem do local levando o carro em alta velocidade e na contramão. Até o momento, os suspeitos não foram identificados e a polícia segue na busca pelos criminosos.