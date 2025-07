Trio é preso suspeito de roubar 120 toneladas de café avaliadas em R$ 4 milhões no interior de MG

Três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha que roubou 120 toneladas de café na cidade de Várzea da Palma, a cerca de 300 km de Belo Horizonte, no interior de Minas. A carga do grãos está avaliada em R$ 4 milhões. Durante a investigação, a polícia recuperou 50 toneladas do produto e apreendeu duas carretas. Segundo a polícia, o crime foi realizado por cerca de 15 homens armados que renderam funcionários na fazenda no dia 22 de junho. Os outros 12 suspeitos seguem foragidos.



