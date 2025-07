Trio especializado em furto de caminhonetes é preso na Grande BH

Três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada no furto de caminhonetes em Belo Horizonte e região metropolitana. Claudinei Santos, de 42 anos, foi detido em Ibirité. Já Lucas Tales, de 25, e Douglas de Moura, de 23, foram encontrados no Vale do Jatobá, na região do Barreiro. Segundo a Polícia Civil, eles são velhos conhecidos dos investigadores e atuavam sempre em grupo, com um carro de apoio e ações rápidas para arrombar e levar os veículos. Celulares e um bloqueador de rastreador foram apreendidos. A polícia reforça que as imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para identificar os suspeitos.



