Vídeo de audiência de custódia flagra reação de suspeito de matar gari em BH ao ter prisão decretada

Nesta quarta-feira (13), durante audiência de custódia em Belo Horizonte, o principal suspeito de matar o gari Laudemir foi ouvido pelo juiz responsável pelo caso. Imagens obtidas mostram Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, calmo e falando baixo durante todo o procedimento. Durante a audiência, Renê diz não ter sido preso em flagrante dentro da academia. O que esclarece a ausência de algemas durante a abordagem ao suspeito. O homem teria sido “convidado” a comparecer à delegacia e aceitou ir voluntariamente.



O juiz negou o pedido da defesa do suspeito para decretar sigilo processual, ressaltando que, por se tratar de um caso de grande repercussão, a publicidade dos atos é prevista em lei. O vídeo também flagra a reação do suspeito durante a leitura da sentença que converteu a prisão do empresário para preventiva, o que determina que o homem continue preso. Agora, Renê foi transferido ao presídio de Caeté, na região Metropolitana de Belo Horizonte, onde permanece à disposição da Justiça.



