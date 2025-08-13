Logo R7.com
Cidade Alerta MG

Vídeo de audiência de custódia flagra reação de suspeito de matar gari em BH ao ter prisão decretada

Juiz determina prisão preventiva após assassinato de trabalhador em serviço público; homem segue à disposição da Justiça

Cidade Alerta|Do R7

Nesta quarta-feira (13), durante audiência de custódia em Belo Horizonte, o principal suspeito de matar o gari Laudemir foi ouvido pelo juiz responsável pelo caso. Imagens obtidas mostram Renê da Silva Nogueira Júnior, 47 anos, calmo e falando baixo durante todo o procedimento. Durante a audiência, Renê diz não ter sido preso em flagrante dentro da academia. O que esclarece a ausência de algemas durante a abordagem ao suspeito. O homem teria sido “convidado” a comparecer à delegacia e aceitou ir voluntariamente.

O juiz negou o pedido da defesa do suspeito para decretar sigilo processual, ressaltando que, por se tratar de um caso de grande repercussão, a publicidade dos atos é prevista em lei. O vídeo também flagra a reação do suspeito durante a leitura da sentença que converteu a prisão do empresário para preventiva, o que determina que o homem continue preso. Agora, Renê foi transferido ao presídio de Caeté, na região Metropolitana de Belo Horizonte, onde permanece à disposição da Justiça.

