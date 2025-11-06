Vídeo flagra acidente com carreta carregada com cimento na BR-381, na Grande BH
Veículo atingiu barranco e tombou em Brumadinho, próximo à Serra de Igarapé; motorista teve ferimentos leves
Uma carreta carregada com cimento tombou no fim da tarde dessa quarta-feira (5), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente aconteceu no km 525,1 da BR-381, próximo à Serra de Igarapé, no sentido São Paulo. Um vídeo flagrou o momento em que o veículo seguiu desgovernado rumo ao barranco. A carga ficou espalhada na pista. O trânsito foi parcialmente interditado e o congestionamento chegou a 10 quilômetros, segundo a concessionária que administra a rodovia. O motorista do caminhão teve ferimentos leves. Ao menos três veículos também teriam se envolvido no acidente, mas os passageiros e condutores saíram ilesos.
