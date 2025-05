Vídeo flagra mãe agredindo filha adolescente com rodo durante discussão na Grande BH

Uma mulher de 32 anos foi filmada agredindo a filha de 16 com um rodo, durante uma discussão sobre celular em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. A ação foi registrada pelo outro filho, de 14 anos, que também denunciou sofrer agressões. Após o incidente, a mãe fugiu e ainda não foi encontrada pela polícia. Os adolescentes conseguiram abrigo temporário com parentes próximos. Familiares contam que a mulher vem apresentando comportamento agressivo desde que seu marido, pai das vítimas, foi preso. Segundo uma parente, "Ela surtou, parece que vem descontando a raiva neles", desabafa a mulher. A familiar ainda conta que a mãe dos adolescentes viajou por cerca de nove dias e mandou que os filhos passassem o período com apenas R$ 90.



