Vítima encontrada ao lado do corpo de jovem desaparecido segue sem identificação na Grande BH Corpos estavam em área de mata e com marcas de tiros; polícia investiga envolvimento com tráfico de drogas

Cidade Alerta|Do R7 24/06/2025 - 19h15 (Atualizado em 24/06/2025 - 19h14 ) twitter

