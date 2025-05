Viúva de caminhoneiro morto em briga de bar na Grande BH pede justiça

A viúva de Elson Nunes de Oliveira, caminhoneiro assassinado após uma discussão pela escolha da música em um espetinho em Contagem, na região metropolitana de BH, prestou depoimento à polícia. O crime ocorreu na frente do filho do casal, de apenas 10 anos. O suspeito, Flávio Araújo Alves, foi preso por homicídio qualificado, alegando legítima defesa. A esposa de Elson expressou a falta do marido e revela e temee que a justiça não seja feita. "Está sendo muito forte. O meu filho não está nem querendo ir à escola", desabafou a mulher. Ela também destacou a inação dos policiais, que não atenderam ao pedido de ajuda feito pela vítima momentos antes do ataque.



