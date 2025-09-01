‘Vou começar a matar’, mulher ameaça filhos nas redes sociais e desaparece com crianças em MG

Uma jovem de 22 anos, mãe de três filhos, desapareceu após publicar vídeos em redes sociais fazendo ameaças de morte, inclusive contra a filha mais velha, de 3 anos. Segundo relatos dos pais das crianças, a mulher já teria cometido agressões anteriores.



A polícia militar foi acionada no último sábado (30) e realizou buscas em Governador Valadares, a cerca de 320 km de Belo Horizonte, indo à casa da avó e da prima da suspeita, mas não conseguiu localizá-la. A última informação aponta que ela estaria se dirigindo ao Rio de Janeiro com os filhos.



A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, investigar o paradeiro da mulher e garantir a segurança das crianças.



