Podcast: bairro Santa Tereza, em BH, foi berço do Clube da Esquina Lô e Márcio Borges relatam lembranças, enquanto especialistas e moradores tentam explicar importância da vizinhança

O bairro Santa Tereza, na região Leste de Belo Horizonte, é palco do episódio “Em Cada Esquina” da série de podcasts sobre os 50 anos do disco Clube da Esquina 1. A região, que fez parte da história dos músicos ligados ao projeto, também é conhecida pelos bares e pela vida noturna.

Esquina do bairro Santa Tereza marcou história

Neste programa, um historiador, uma pesquisadora do Clube da Esquina e um morador tentam explicar como o bairro se tornou um marco para gerações. Para completar, Lô e Márcio Borges contam como foi crescer na vizinhança e destacam a influência do bairro nas músicas do consagrado disco que fizeram ao lado de Milton Nascimento.

O especial vai lançar dois episódios por dia até a próxima sexta-feira (11). O conteúdo ficará disponível em todas as plataformas de áudio e no Portal R7. Ouça a íntegra do episódio no início desta reportagem ou na sua plataforma de áudio favorita.