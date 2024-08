Dez candidatos registram candidatura para disputa a Prefeitura de Belo Horizonte Campanhas eleitorais começam nesta sexta-feira (16); propaganda no rádio e na TV começa no dia 30 de agosto Minas Gerais|Do R7 16/08/2024 - 03h43 (Atualizado em 16/08/2024 - 03h43 ) ‌



No site do TRE, os eleitores podem consultar as candidaturas, plano de governo e declaração de bens Foto/Júnia Garrido

Terminou, nesta quinta-feira (15), o prazo para registrar as chapas na Justiça Eleitoral para as eleições de 2024. Na disputa à Prefeitura de Belo Horizonte, 10 candidatos registraram suas candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral. Veja quem são:

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) e a candidata Indira Xavier (UP) foram os primeiros a registrarem as candidaturas. Na declaração, Fuad apontou ter quase R$16 milhões em bens. Dentre esses, estão créditos decorrentes de empréstimos, dinheiro em conta, investimentos e veículos automotores. Já Indira Xavier (UP) declarou ter R$592 em bens.

O vereador e presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo (MDB), registrou ter R$1.243.686 em bens, divididos em imóveis, aplicações e quotas de capital social. O professor Wanderson Rocha, do PSTU, declarou ter R$ 372.000 em bens: uma casa avaliada em R$350.000 e um carro de R$22.000.

O candidato Mauro Tramonte (Republicanos) oficializou a chapa “A VOZ DO POVO” e registrou R$246.935 em bens. Dentre esses, estão depósitos bancários, partes de imóveis e aplicações. O senador Carlos Viana (Podemos) registrou possuir R$ 3.566.739 divididos em cinco imóveis, um terreno, parte de um lote, quotas de capital social e dinheiro em espécie.

O deputado federal Rogério Correa (PT) registrou R$ 889.650 em bens, são eles: um apartamento, aplicações e crédito decorrente de empréstimo. Já o candidato Bruno Engler (PL) registrou ter R$ 238.889 divididos em fundos de investimento, um carro, depósitos bancários e 16% de uma égua.

A deputada federal Duda Salabert, do PDT, e Lourdes Francisco, do PCO, não registraram bens. No site do TRE, os eleitores podem consultar as candidaturas, plano de governo, declaração de bens e outras informações sobre os candidatos.

A campanha começa nesta sexta-feira (16). A propaganda no rádio e na TV começa no dia 30 de agosto.