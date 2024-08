Eleições 2024: delegacia de crimes cibernéticos da PF vai coibir infrações de candidatos nas redes sociais Superintendente da corporação em Minas Gerais, Richard Murad Macedo detalha ações da instituição para combater crimes eleitorais Minas Gerais|Pablo NascimentoOpens in new window 29/08/2024 - 20h39 (Atualizado em 29/08/2024 - 20h39 ) ‌



Representantes da PF estiveram na sede da RECORD Minas Pablo Nascimento / R7

A Polícia Federal terá mais um meio para coibir os crimes eleitorais durante a disputa de 2024. Em entrevista ao quadro MGR na Política, nesta quinta-feira (29), o superintendente da corporação em Minas Gerais, Richard Murad Macedo, detalhou que o foco do novo projeto será na atuação digital.

“Além da estrutura formal de combate a crimes eleitorais, teremos uma delegacia de crimes cibernéticos que vai acompanhar em todo o Brasil, e especialmente em Minas Gerais, a atuação dos candidatos em redes sociais e eventuais crimes de fake news eleitoral ou qualquer crime cometido pelo meio digital”, comentou. “No dia das Eleições, é vedado ao candidato o impulsionamento de qualquer material de divulgação de campanha”, detalhou sobre o risco do que ele chama de boca de urna digital.

Outra novidade é a plataforma BI lançada pela PF para garantir transparência nas investigações. “O próprio cidadão vai verificar o acompanhamento das investigações eleitorais, o número de inquéritos instalados na sua região, quais os principais tipos de crime, obviamente, resguardando o sigilo das investigações”, detalha.

As iniciativas não são as únicas para organizar a atuação da PF e de outros órgãos públicos no pleito deste ano. A 100 dias do primeiro turno, foi inaugurado em Minas Gerais o Gabinete Integrado de Segurança. “É uma referência de todo Brasil. Uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral, com a capitania dos desembargadores Ramom [Tácio] e [Paulo] Tamburini, onde se reúne todos os órgãos que diretamente e indiretamente participam do processo eleitoral para que tenhamos uma atuação integrada, célere e eficiente. Desde órgãos como Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral e vários outros que atuam conosco para garantir a segurança nas eleições”, concluiu Macedo.

O chefe da PF ressaltou que a instituição está aberta à população para receber denúncias. Os registros podem ser feitos pela plataforma Comunica PF, neste link.

Veja a íntegra da entrevista:

