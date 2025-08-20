Enterrado empresário morto em acidente no interior (MG) Carro esportivo era testado em autódromo quando motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra barranco Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos/ da Record Minas 19/08/2025 - 23h09 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h09 ) twitter

Carro esportivo bateu violentamente no barranco Divulgação/Polícia Militar

O empresário Henrique Siqueira Almeida, de 46 anos, foi enterrado nesta terça-feira (19), no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. Ele morreu enquanto testava um carro esportivo, por volta de 10h dessa segunda-feira (18), em Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, a 289 km de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, Henrique pilotava uma BMW M3, no Autódromo Internacional Potenza. Ele perdeu o controle da direção em uma curva e bateu violentamente em um barranco.

Testemunhas que acompanhavam o teste disseram que o barulho do carro acelerando parou repentinamente. Quando chegaram ao local, encontraram o carro parcialmente destruído e retiraram o motorista, que estava sozinho.

Uma equipe de socorro prestou os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas Henrique não resistiu aos ferimentos.

‌



A perícia da Polícia Civil esteve no autódromo e fez um laudo do acidente, que será investigado pela delegacia da cidade. A velocidade do carro no momento do acidente não foi revelada.

Empresário de 46 anos foi sepultado nesta terça-feira (19), em Belo Horizonte Divulgação/Redes Sociais

‌



Transportes

Transportes

‌



Veja íntegra da nota

Henrique era empresário do transportes, diretor de uma empresa de transportes e logística, localizada em Betim, na região metropolitana da Capital. Por meio de nota, a instituição lamentou o acidente:

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso CEO, Henrique Siqueira Almeida, ocorrido na data de hoje (18/08/25).

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos, colaboradores e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

Henrique dedicou sua vida à empresa, conduzindo-a com ética, visão e comprometimento. Seu exemplo permanecerá vivo em nossa trajetória.

Seguiremos honrando sua memória!

