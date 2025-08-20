Enterrado empresário morto em acidente no interior (MG)
Carro esportivo era testado em autódromo quando motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra barranco
O empresário Henrique Siqueira Almeida, de 46 anos, foi enterrado nesta terça-feira (19), no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. Ele morreu enquanto testava um carro esportivo, por volta de 10h dessa segunda-feira (18), em Lima Duarte, na Zona da Mata Mineira, a 289 km de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Militar, Henrique pilotava uma BMW M3, no Autódromo Internacional Potenza. Ele perdeu o controle da direção em uma curva e bateu violentamente em um barranco.
Testemunhas que acompanhavam o teste disseram que o barulho do carro acelerando parou repentinamente. Quando chegaram ao local, encontraram o carro parcialmente destruído e retiraram o motorista, que estava sozinho.
Uma equipe de socorro prestou os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas Henrique não resistiu aos ferimentos.
A perícia da Polícia Civil esteve no autódromo e fez um laudo do acidente, que será investigado pela delegacia da cidade. A velocidade do carro no momento do acidente não foi revelada.
Henrique era empresário do ramo de transportes, diretor de uma empresa localizada em Betim, na região metropolitana da Capital. Por meio de nota, a instituição lamentou o acidente:
Veja íntegra da nota
É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso CEO, Henrique Siqueira Almeida, ocorrido na data de hoje (18/08/25).
Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos, colaboradores e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.
Henrique dedicou sua vida à empresa, conduzindo-a com ética, visão e comprometimento. Seu exemplo permanecerá vivo em nossa trajetória.
Seguiremos honrando sua memória!
