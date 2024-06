Gabriel Azevedo e Paulo Brant lançam pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte

Alto contraste

Gabriel Azevedo e Paulo Brant lançam candidatura Evento de lançamento aconteceu neste sábado (15), com presença de autoridades e representantes de políticos (Andréa Silva/Record Minas - 15.06.2024)

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), lançou oficialmente neste sábado (15) sua pré-candidatura à Prefeitura da capital para as eleições municipais de outubro. A chapa tem como vice o ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant (PSB).

O evento de lançamento, que ocorreu em uma quadra de futebol society no bairro Santa Efigênia, região leste da capital, contou com a presença do Deputado Federal e presidente do MDB em Minas Gerais, Newton Cardoso Júnior, do ex-prefeito de Contagem, Carlin Moura, do ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe e do ex-deputado federal Aloísio Vasconcelos.

Chapa

Azevedo destacou a parceria entre ele e Brant. “Estou muito animado ao lado do Paulo Brant, nosso pré-candidato a vice, na união do MDB com PSB, a mesma coligação que levou para a prefeitura, o doutor Célio de Castro.

“Quando doutor Célio de Castro começou na pesquisa ele que não era tão conhecido, mas na hora que o povo viu que tinha alguém que amava esta cidade teve a conexão. Tenho certeza que essa dupla aqui vai gerar uma conexão com o povo belo-horizontino, para fazer essa cidade acreditar em si própria e garantir um futuro muito melhor à população, disse Gabriel.

Azevedo ainda falou da diferença dele com seu candidato a vice. “Paulo tem as qualidades que eu não tenho: traz experiência, vivência, traz temperança. Eu sou de um jeito intenso. Com essa mistura, vamos oferecer algo legal para Belo Horizonte”, afirmou Azevedo. Brant complementou: “O Gabriel é mais expansivo, um pouco mais intenso. Eu sou mais sereno. Serenidade virou sinônimo de fraqueza no Brasil, mas não é. Serenidade é um jeito diferente de expressar força.”

Nesta sexta-feira (14), o vereador e seu pré-candidato a vice estiveram em Brasília, com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o presidente do MDB em Minas, formalizando a chapa.

Prioridades

Sobre o que pretende priorizar caso assuma o executivo municipal, Azevedo citou três alvos: teto, trabalho e transporte. “As pessoas precisam de dignidade para morar em Belo Horizonte, precisam trabalhar e ter capacidade de gerar renda, gerar riqueza e ninguém merece ficar atolado no trânsito, igual essa cidade vive todos os dias”, informou Azevedo.