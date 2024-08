Jornalista mineira voou em mesma aeronave de tragédia um dia antes e relata problemas no avião Daniela Arbex contou que viajou na mesma aeronave que caiu na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta Minas Gerais|Do R7 09/08/2024 - 18h15 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h47 ) ‌



Jornalista contou que teve problemas todas as vezes que viajou com a empresa Reprodução/Redes Sociais

A jornalista e escritora mineira Daniela Arbex contou, nas redes sociais, nesta sexta-feira (09), que viajou na mesma aeronave que caiu na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, um dia antes da tragédia.

Segundo Arbex, nesta quinta-feira (08), ela voou pela terceira vez em um avião da Voepass. A escritora publicou um vídeo que fez das pessoas passando mal durante o voo. Segundo ela, a aeronave não tinha ar condicionado e as pessoas passaram mal de calor. “Foi terrível. Um passageiro chegou a tirar a camisa. Outro, que estava uma poltrona a minha frente, sentia muita dor de cabeça. As pessoas se abanavam procurando ar”, relatou.

A escritora estava em um voo que saiu de Ribeirão Preto em direção a Guarulhos. Segundo a jornalista, ela teve problemas com a companhia em todos os voos que fez com a Voepass “Fiquei muito indignada, porque pela terceira vez a aeronave apresentava problemas. Eu e outros passageiros questionamos a aeromoça. A resposta foi de que o “ar não funcionava em solo, só no ar”, o que não aconteceu. Da vez anterior, a desculpa é que o ar precisava de manutenção”, contou.

Arbex disse ainda que descobriu que a aeronave que caiu é a mesma em que ela estava apenas um dia antes e lamentou profundamente pelas vidas perdidas. “Estou profundamente impactada com essa tragédia”, finalizou.

Queda

A prefeitura de Valinhos informou que não há sobreviventes no avião que caiu, nesta sexta-feira (9), na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo. As duas cidades são vizinhas.

A aeronave tinha 61 pessoas a bordo, sendo 57 passageiros e 4 tripulantes. A lista com o nome de quem estava no voo não foi divulgada até o momento. Ainda não se sabe o que provocou a queda. O avião estava em situação regular junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).