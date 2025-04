A Hora do Emprego: BH tem 24 vagas para pedreiro com salário de R$ 2.440,00

Nesta terça-feira (15), no quadro A Hora do Emprego, confira as oportunidades de trabalho disponíveis no Sine (Sistema Nacional de Emprego). Para pedreiro, são 24 vagas com salário de R$ 2.440,00. É necessário ensino fundamental completo e seis meses de experiência. Para Servente de obra, são 21 vagas, com seis meses de experiência e remuneração de R$ 1.600,00. Para mais informações, acesse os sites das prefeituras: pbh.gov.br e portal.contagem.mg.gov.br/CINI.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!